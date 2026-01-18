Balance incendios forestales: Gobierno confirma un fallecido en Bulnes y se refiere a toque de queda

18 en. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

Tras finalizar el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) por los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, las autoridades hicieron un balance de la emergencia.

Gobierno confirmó un fallecido

En una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la muerte de una persona en la comuna de Bulnes, región de Ñuble. También señaló que hay 14 lesionados en la misma región y otros 5 en Biobío.

El secretario de Estado, sin embargo, dijo que no se descartan más víctimas fatales: "Nosotros vamos dando información que es confirmada por las instituciones correspondientes. En el caso del fallecido en Ñuble, la PDI entregó un informe ratificando ese fallecimiento".

La autoridad de Gobierno agregó que hay 14 incendios en combate en ambas regiones. De ellos, nueve tienen lugar en Ñuble y cinco en Biobío, sumando un total de 20 mil hectáreas consumidas.

Actualmente, el sector de Lirquén, en la comuna de Penco, es el punto más complejo, debido a que el fuego logró llegar a lugares poblados.

Se evalúa toque de queda

Respecto a un eventual toque de queda, Elizalde dijo que se está estudiando y que podría anunciarse más adelante en caso de ser necesario.

"En el caso del despliegue de Fuerzas Armadas cuando es para tareas humanitarias, esto se hace con mucha facilidad y rapidez. En el caso de estado de excepción constitucional de catástrofe, esto autoriza limitar o conculcar ciertos derechos y libertades", explicó el ministro.

"Por tanto, se van a adoptar las medidas que se anunciarán durante la jornada para evitar que se provoquen nuevos focos", declaró, agregando que "para que no se provoquen nuevos incendios, porque esto ha tenido buen resultado en temporadas anteriores, se evaluará y se anunciará oportunamente decretar toque de queda para limitar el transporte de las personas durante cierto tiempo".

Trabajo de los equipos de emergencia

En ambas regiones existe un despliegue importante de bomberos. En Ñuble hay 1.200 voluntarios y 2.500 en Biobío.

En la zona afectada trabajan 120 carabineros adicionales. En la región de Ñuble hay 11 aeronaves con 10 brigadas, y en Biobío hay 13 aeronaves con 25 brigadas.

Debido a la gravedad de la emergencia, se ha solicitado la evacuación de 50 mil personas, con 87 alertas SAE.

