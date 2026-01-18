Casas completamente destruidas: Imágenes muestran cómo amaneció Lirquén tras incendios forestales

18 en. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

Con casas completamente destruidas amaneció Lirquén la mañana de este domingo. El sector de la comuna de Penco, región del Biobío, fue arrasado por los incendios forestales que hasta ahora no dan tregua.

El fuego ha avanzado con rapidez por las zonas rurales, alcanzando sectores poblados de varias comunas del Gran Concepción, lo que ha llevado a que Senapred solicite su evacuación.

Por ahora no se tiene una cifra oficial de viviendas afectadas por las llamas, pero serían centenares de ellas. En cuanto a víctimas fatales, el alcalde de Penco aseguró que había personas fallecidas.

Así quedó Lirquén tras los incendios

Meganoticias