"Me quieren silenciar": Cantante chileno desclasifica contacto con el abogado de Luis Miguel

El cantante chileno Brahiron Chávez, conocido también como Bray On, acudió a su cuenta de Instagram para denunciar que fue contactado por el abogado de Luis Miguel en medio de falsos rumores de paternidad que lo vinculan al "Sol de México".

"Quiero ser completamente honesto con ustedes y me siento muy preocupado porque el tema se ha desbordado un poco y ha llegado a un punto que nunca imaginé", comenta el antofagastino de 25 años de edad.

"Me quieren silenciar"

En su declaración, Brahiron revela: "He recibido un mail del abogado de Luis Miguel que me acusa y exige que aclare ciertas publicaciones y situaciones que, para serles completamente sincero, yo no he provocado. Todo esto, por el rumor de la supuesta paternidad".

Sin embargo, el mensaje que más preocupó al joven antofagastino no tenía precisamente que ver con los rumores que lo etiquetan como el "hijo chileno de Luis Miguel" en redes sociales. "Además, el abogado me ha puesto condiciones para cantar, lo que me hace sentir que me quieren silenciar", agregó Bray On.

El video compartido en su cuenta de Instagram adjunta también "pantallazos" del correo que recibió de parte del equipo jurídico del "Sol de México". "Esto me ha llevado a preguntarme ¿De qué me acusan? ¿De cantar las canciones de una leyenda? Yo siempre lo he hecho con el mayor de los respetos por él y por sus seguidores que son fieles a una carrera brillante", lamentó Brahiron.

Cabe recordar que el chileno ganó popularidad luego de participar en un programa de televisión como imitador de Luis Miguel, por lo que afirmó: "Me entristece que un acto de admiración se interprete de esta manera, estoy cansado del hostigamiento constante de los medios. Siento que muchos se aprovechan de la situación para crear noticias falsas con fines económicos y yo no me presto para eso".

