Josefina Montané incursiona en los negocios con emprendimiento junto a sus hermanas: "Creemos que le irá increíble"

La actriz Josefina "Pin" Montané ha estado trabajando arduamente en un especial proyecto fuera del mundo de las artes escénicas. Y es que está incursionando en los negocios junto a dos de sus hermanas, Andrea y Valentina.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete ha mostrado el proceso creativo de Abedul, su nuevo perfume. En concreto, Josefina se encargó del diseño, creando el logo y las cajitas donde se venderá el producto, las cuales armaron a mano con gran dedicación y paciencia.

Josefina Montané incursiona en los negocios con emprendimiento junto a sus hermanas

En diálogo con Las Últimas Noticias, Montané explicó que el emprendimiento coincidió con la jubilación de su padre, Pablo, quien se sumó como un valioso apoyo. "Comenzamos a trabajar hace dos años en el producto que creemos que le irá increíble", comentó.

"Hemos puesto mucha dedicación, cariño y compromiso en lograr algo único, natural y de inspiración femenina. Hace tiempo que teníamos ganas de hacer algo juntas", complementó. En este sentido, destacó el estrecho vínculo que las une con sus hermanas: "Son mis confidentes y mejores amigas de toda la vida".

Josefina Montanté junto a su padre y hermanas/Instagram

Josefina detalló que Andrea es diseñadora de vestidos de novia y Valentina, profesora, "pero de espíritu emprendedor". Además, tiene otras dos hermanas, Trinidad, ingeniera comercial, e Ignacia, médico dedicada a la estética facial.

Sobre la fragancia, la exfigura de Nuevo Amor de Mercado prefirió mantener la expectación, aunque adelantó que "buscamos un olor que nos defina. Crecimos juntas y los olores traen recuerdos, así que queremos evocar recuerdos de nuestra infancia. Por ahí van las notas que el perfume tendrá".

Finalmente, señaló que espera que el lanzamiento de Abedul se concrete en noviembre de este año, ya que por ahora continúan trabajando en su elaboración y en establecer "alianzas estratégicas para desarrollar más aún nuestro producto".

