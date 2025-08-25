En Argentina y sin Pangal: Así fue el baby shower de Alanna, la bebé que espera Melina Noto

25 ag. 2025 - 14:17 hrs.

Una de las parejas del espectáculo nacional que este 2025 anunció que se convertirán en padres es Melina Noto y Pangal Andrade. Meses atrás, en una especial revelación de sexo, la comunicadora y el exchico reality compartieron que esperan a una niña.

Este fin de semana, Melina celebró el baby shower de Alanna —el nombre que eligieron para su bebé— rodeada de su círculo más cercano, compuesto principalmente por mujeres. De hecho, Pangal no apareció en las fotos que la comunicadora subió a su cuenta de Instagram.

Así fue el baby shower de Alanna, la bebé que espera Melina Noto

Esto se debe a que el evento fue organizado por la familia de Melina y se realizó en Buenos Aires, Argentina, su país natal. En las imágenes compartidas se aprecia una tierna decoración que incluyó galletas con la letra A, ositos y coloridos arcoíris.

Además, se pudo ver la elaboración de tarjetas para que los invitados dejaran sus mejores deseos a la pequeña. "Alanna. Te esperamos, bebita", escribió Melina en uno de sus posts, donde se aprecia su pancita de embarazo.

Historias de Instagram de Melina Noto

"Mi primer baby shower para Alanna en Buenos Aires. Gracias a mis mujeres hermosas por la organización. Rodeada de mujeres que me alegran el corazón", escribió en la descripción de un carrusel de fotografías.

Cabe destacar que este lunes Melina cumplió 33 semanas de embarazo. Tiempo atrás, en diálogo con LUN, reveló la posible fecha del nacimiento de su hija: "La fecha probable es entre el 10 y 15 de octubre, ojalá por parto natural, esa es la idea".

