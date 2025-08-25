"Más que pobre novio, eres un pobre chef": Etienne Bobenrieth es el nuevo confirmado para el reality "El Internado"

25 ag. 2025 - 13:04 hrs.

Un nuevo confirmado se conoció este lunes 25 de agosto para "El Internado", el nuevo reality de Mega en el que un grupo de famosos estarán encerrados 24/7 con el objetivo de aprender a cocinar, bajo la atenta mirada del director de la escuela, el francés Yann Yvin, y la animadora del programa, Tonka Tomicic.

En esta oportunidad quien se suma al encierro es nada más ni nada menos que el actor Etienne Bobenrieth, quien ha sido protagonista de exitosas teleseries de Mega como "#PobreNovio" y "Juego de Ilusiones", en las que interpretó roles completamente diferentes.

"Más que un pobre novio, eres un pobre chef"

Para "El Internado", Etienne tendrá que ser él mismo, mostrando los dotes que tiene para cocinar, los cuales le asegurarán la permanencia en el encierro, en el cual ya hay otros famosos confirmados como Daniella Campos, Di Mondo y Maluco.

En el comercial en el que se confirma su presencia en "El Internado", al igual que el resto de famosos, aparece dentro de una olla, explicándole a Yann cuál es el platillo que está preparando.

Etienne Bobenrieth

"Vamos a hacer un lomo a lo pobre, pero a lo pobre novio eso sí", dice a modo de broma, lo cual no cae para nada bien a Yvin, quien lo repasa sin filtro diciéndole, "Etienne, pobre en sabor, pobre en presentación. Más que un pobre novio, eres un pobre chef. Vas a estar aquí hasta que aprendas".

¿Que dijo Etienne?

"Estoy muy acostumbrado a vivir con gente. Prefiero sacar lo mejor de las personas, en vez de lo peor de ellas. Ojalá hacer reír a los demás", aseguró. Sin embargo, adelanta que la convivencia para él debe venir con la honestidad por delante y que su objetivo está claro: "Yo voy totalmente con las ganas de ganar"

Bobenrieth será uno de los grandes galanes de "EL INTERNADO", pero eso puede no ser suficiente, ya que también deberá enfrentar otro de los grandes desafíos del programa: la cocina. Para el galán: "lo que más me atrajo del proyecto tiene que ver con el tema de la cocina. Eso me motiva mucho porque me gusta ir perfeccionando". También plantea que, para él, la gastronomía "es un acto de amor. Siento que se completa la cocina cuando tú le entregas ese cariño y dedicación mientras otra persona come de su plato".

"El Internado", pronto, solo por las pantallas de Mega y todas las plataformas.

Todo sobre Famosos chilenos