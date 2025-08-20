"Más vivo que nunca": Maluco es el nuevo confirmado para "El Internado"

20 ag. 2025 - 13:03 hrs.

Tras anunciar la participación de la mediática Daniella Campos y el glamoroso Di Mondo en el "El Internado", se dio a conocer al tercer participante del reality de Mega. Se trata del exintegrante del conjunto musical Café con Leche, Luciano Cardoso, más conocido como Maluco.

Querido en Chile por su música y simpatía, Maluco se hizo conocido al formar parte del fenómeno juvenil "Mekano", destacando por su voz y carisma, cualidades que lo llevaron a ser parte icónica de la televisión juvenil nacional.

"Daré el máximo que pueda"

Hoy, su meta es conquistar al público, pero desde un nuevo escenario: la cocina extrema de "El Internado".

En este nuevo desafío, Maluco vivirá su primera experiencia televisiva de encierro, sobre la que aseguró que lo suyo "será la buena onda, la entretención y también cantar".

En este sentido, adelantó que "vengo como una estrella fugaz, dándolo todo porque Maluco está más vivo que nunca". De este modo, Cardoso será sin duda uno de los personajes que promete entretener y mantener el espíritu en alto a lo largo de la competencia.

Además, el oriundo de Río de Janeiro reflexionó sobre la importancia de mostrarse tal como es: "Yo creo que todo lo que hicimos afuera, nuestro pasado, y lo que vamos a vivir ahora en el presente en este reality es lo que de verdad importa. Todo eso influye en cómo será nuestro futuro, y en cómo la gente nos verá realmente. Estamos dispuestos para la escena y para pasarlo bien".

Respecto al reto de cocinar, Maluco es honesto y se autodefine como "un cero a la izquierda", pero con muchas ganas de aprender. "Es una experiencia nueva para mí, pero con el chef Yann y en la academia dirigida por él, daré lo máximo que pueda para, al menos, aprender lo básico. Esa es mi meta… y si puedo llegar al final, ¡fantástico!”, asegura.

Con esta expectativa Maluco se confirma como el tercer participante de "EL Internado", donde 18 participantes buscarán sobrevivir a un encierro de convivencia extrema 24/7, superando exigentes pruebas físicas y de cocina, además de tener que ingeniárselas para cultivar, cosechar y producir los ingredientes de sus preparaciones.

