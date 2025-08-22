Tonka Tomicic se sincera sobre su debut como conductora de realities con "El Internado": "Aplicaré todo el trabajo de 20 años"

22 ag. 2025 - 15:31 hrs.

Este viernes 22 de agosto, "Mucho Gusto" recibió la visita de dos destacadas figuras del mundo de la televisión y la cocina, Tonka Tomicic y Yann Yvin, quienes serán los encargados de animar el nuevo reality de Mega, "El Internado".

La nueva apuesta del Área de Entretención reunirá a 18 famosos de distintas nacionalidades que, pese a tener nulo o dudoso talento en la cocina, deberán convivir en un encierro total y enfrentarse al desafío de sobresalir en las artes culinarias.

Tonka Tomicic se sincera sobre su debut como conductora de reality con "El Internado"

Tonka, quien marca con este proyecto su esperado regreso a la conducción, destacó que a diferencia de otros programas de cocina en televisión, este combina el formato de encierro con pruebas físicas y desafíos de "cocina realmente extrema", incluyendo "competencias nunca antes vistas".

Yvin complementó que la experiencia no será nada fácil para los participantes, ya que serán ellos mismos quienes deberán encargarse de gestionar los alimentos para cocinar. "Hay una huerta, animales, una granja… Entonces imagínate: quieres preparar una mozzarella y yo te digo, 'anda, ordeña la vaca y sácale la leche'".

En la conversación, Tomicic también comentó cómo enfrenta esta primera experiencia en un formato televisivo de este tipo, considerando que ha sido parte de diversos programas de la televisión e incluso festivales. "Nunca había hecho un reality" (…) Voy a aplicar todo el trabajo de 20 años y más", afirmó.

De todas formas, manifestó que la modalidad del programa le acomoda bastante, ya que "como es grabado, te puedes pasar tres pueblos y se recula todo". Ahora, sostiene, su principal reto será administrar los conflictos internos y saber manejar las distintas personalidades de los participantes.

"Van a estar sometidos a una situación de presión, 24/7, con cámaras, micrófonos, personalidades súper diferentes, encerrados, en una competencia súper intensa", remarcó.

Por otra parte, la comunicadora entregó un dato hasta ahora desconocido: las nacionalidades de los jueces encargados de probar y evaluar las preparaciones. "Son un francés, un español y un peruano", reveló.

