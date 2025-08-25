Pancho Melo contó dos experiencias sobrenaturales que vivió tras muerte de Carolina Fadic: Las interpretó como un mensaje

25 ag. 2025 - 15:05 hrs.

Una experiencia sobrenatural con Carolina Fadic fue la que tuvo Francisco Melo, según lo que reveló recientemente en una conversación con Pamela Díaz para su programa "Sin Editar", el cual emite la modelo chilena mediante su canal de YouTube.

Todo se dio a raíz de una pregunta sobre algún hecho sin explicación que hubiese vivido el protagonista de "Los Casablanca", teleserie que por estos días se encuentra en su infartante recta final.

Los mensajes de Carolina Fadic

El actor partió diciendo que, "la Carola cuando tuvo su accidente y se murió me pasaron dos cosas impresionantes. Una, estaba en una obra de teatro muy dura con Paulina Urrutia y Lucho Gnecco y se llamaba 'Devastado'. Me habían invitado un programa, parece que era en Chilevisión, ella trabajaba ahí en esa época a hablar de ella, y yo no tenía ganas de or después de la función".

"Estaba ahí en la platea esperando que partiera la función y el escenario era una pieza de hotel con champán y cosas y yo estaba ahí pensando, 'hue... no quiero ir, Carola, no quiero ir' y de repente pam, explota la champaña, que no había explotado nunca", rememoró.

Ese fenómeno el actor lo atribuyó a un mensaje de Carolina, quien para él le dijo, "relájate, está todo bien", confesando que tras eso logró estar más tranquilo.

Carolina Fadic

Luego de aquello, siempre relacionado con Fadic, recordó que se le hizo una romería en un galpón ubicado en Chucre Manzur, comuna de Providencia. "Se puso ahí a la Carola y la gente iba y le dejaba una flor. Algunos nos repartimos el hecho de estar cuidando un poco a ella (el féretro), entonces había que sacar las flores, limpiar un poco el proceso", indicó sobre su rol.

"Yo estaba parado, yo estaba parado ahí esperando así, limpiando, la gente pasaba y de repente me agaché, aquí estaba el ataúd de la Carola, me agaché y sentí que alguien me hace así (dos palmadas en la espalda). Yo me doy vuelta a mirar quién era y no había nadie (...) miré, no había nadie y dije, 'me estás hue... Carolina'", cerró.

Revisa el momento (minuto 44:30)

Todo sobre Famosos chilenos