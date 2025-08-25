"Apúrate": La broma de Pancho Melo a Pamela Díaz sobre cumplir hitos en pareja

25 ag. 2025 - 12:02 hrs.

El actor de "Los Casablanca", Francisco "Pancho" Melo fue el más reciente entrevistado en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, en el qeu conversó de diferentes temas, que fueron desde su vida personal a la profesional, pasando también por desconocidas experiencias de vida.

También hubo espacio para las bromas entre ambos. Uno de los momentos que más risas sacó entre los seguidores de ambos profesionales, fue cuando conversaron del amor, a raíz de los 20 años que Pancho lleva en pareja junto a la actriz Daniela Lhorente.

"Apúrate, porque si no..."

Pamela Díaz reconoció que ella también sueña con tener una relación de dicha data, puesto que lo más que ha logrado durar con alguna pareja fueron 12 años, los cuales tuvo con Manuel Neira, quien fue su marido y es con quien tuvo a sus dos hijos mayores, Trinidad y Mateo.

"Ay, ojalá alguna vez yo dure 20 años", reconoció con un tono algo triste Pamela Díaz, ante Pancho quien atinó a contestarle, "apúrate, porque si no...", desatando risas en ella, quien luego sacó el ejemplo de Liam Neeson quien estaría de novio con Pamela Anderson.

Pancho Melo

Pancho no entendió muy bien que tenía que ver Liam Neeson con esta conversación, recibiendo como explicación de Pamela que él, pese a su edad, 73 años, igual encontró el amor, lo que le da esperanzas de tener una pareja.

"Tienes tiempo, entonces. A los 80. En Fundación Las Rosas puedes encontrar algo", le dijo Pancho Melo de forma irónica.

Revisa el momento (minuto 17:29)

