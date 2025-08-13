Pamela Díaz revela el cántico por el que dejó de ser hincha de la UC: Manuel Neira está involucrado

13 ag. 2025 - 14:25 hrs.

La modelo Pamela Díaz reveló recientemente en una entrevista que hizo en su programa "Sin Editar" al cantante Standly, que no siempre fue colocolina. Y es que la también empresaria reveló que durante su adolescencia y juventud se identificaba con el equipo Universidad Católica.

¿Cuándo se cambió de equipo? Pamela reveló que todo ocurrió hace más de 20 años, cuando aún estaba en pareja con Manuel Neira, uno de los ídolos de Colo-Colo, en la época de fines de la década de los 90.

"Antes era de la Católica"

Pese a que tenía una conocida relación con Manuel, quien es colocolino resta decir, Pamela fue a ver un partido que el equipo albo disputo frente a Universidad Católica, vistiendo una camiseta de ese equipo.

"Antes era de la Católica, pero me insultó mi barra. Me gritaron cosas muy feas como Manuel antes, el papá de los niños, era del Colo (...) me gritó la Católica puros garabatos e insultos", recordó Pamela, revelando que luego se cambió a Colo-Colo, solo porque le "daba de comer".

Si bien no quiso entrar en detalles a los insultos en cuestión, su equipo de trabajo quería saber más detalles. Por lo mismo, la instaron a que respondiera qué fue lo que pasó durante el partido que la hizo tomar la decisión de cambiarse de equipo.

"Neira, CTM, tu señora... sin cesar. Eso me gritaba el estadio. Todo el estadio, 45 minutos. Ahí una amiga me dice por qué no te retiras que ya es vergonzoso, y le digo ya bueno y me voy. Y veo al papá de los niños y me hace así (gesto con la mano en el cuello), que me vaya. Así que pesqué un auto y me fui. Y ahí dije no soy más de la Católica", rememoró.

Cabe precisar que Pamela Díaz confesó que por estos días solo apoya a la Selección Chilena, dejando en claro eso sí, que nunca podría ser de Universidad de Chile.

