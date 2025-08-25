Kel Calderón pide que no le pregunten más detalles de la salud de su perrita: "No queremos hablar de lo que pasará a futuro"

25 ag. 2025 - 17:52 hrs.

Durante este fin de semana, Kel Calderón fue con toda su familia a la nieve, incluyendo en el enorme grupo a la asesora del hogar, Nancy Huenupe y también a Martina, la pequeña perrita que forma parte de su hogar hace ya más de una década.

A sus seguidores sorprendió que su mascota, la cual es un Yorkshire Terrier, fuera con ella al departamento que su padre tiene en Farellones, puesto que dicha raza poco tiene que ver con las bajas temperaturas y pese a aquello, se le veía bastante feliz.

La especial petición de Kel Calderón

Fue por lo anterior que Kel decidió salir al paso a los comentarios que le hicieron llegar mediante mensajes en Instagram, pidiéndole a sus fans que, por favor, dejen de preguntarle la edad de Martina, ya que el solo hecho de imaginarse que un día va a morir es algo que la devasta.

"Les quiero pedir un favor. No me pregunten por la edad de la Marti o si es que está viejita, porque la respuesta es que sí... tiene 12 y tiene miles de condiciones que nos cuesta mucho sobrellevar para que su calidad de vida no baje ni 1%", partió indicando.

Luego reveló que su perrita está diagnosticada con "cushing (enfermedad endocrina), cáncer a la piel, cataratas en sus ojitos, dermatitis estacional, asma, entre otras cosas y no me gusta hablar del tema ni que me lo recuerden porque sé que está viejita".

Kel y Martina

"La controlamos mega seguido, de hecho, actúa como si tuviera cuatro años, no le duele nada, ama ir a todas partes y se comporta como un cachorro, repleta de energía. Porfis, no me digan más eso que cada vez que me acuerdo se me parte el corazón, porque llevamos 12 años juntas siempre y es por lejos mi relación más estable", sumó.

Al cierre, dejó en claro que "no queremos hablar de lo que pasará a futuro. Cuando vean una fotito de ella, solo mándenle amor y buenos deseos".

Historia de Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos