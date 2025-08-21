Kel Calderón se luce en circuito de salto ecuestre a solo dos meses de su debut: "Vamos avanzando"

21 ag. 2025 - 19:07 hrs.

Kel Calderón ha encontrado en el deporte una de sus grandes pasiones. La abogada ha contado en más de una oportunidad que los caballos son sus animales favoritos, motivo por el cual decidió comenzar a practicar equitación.

Tras recibir clases en una escuela especializada, en junio pasado la hija de Raquel Argandoña hizo su gran debut en el salto ecuestre junto a su querido Atlas, un corcel de pelaje castaño con el que rápidamente estableció una conexión y que se convirtió en su inseparable compañero en esta nueva aventura.

Kel Calderón se luce en circuito de salto ecuestre

"Cada día amo más a estos animales espectaculares que me han enseñado tanto a lo largo de la vida. Mis caras de felicidad responden a que Atlas se portó increíble", señaló en una publicación de Instagram.

El proceso no ha estado exento de dificultades. A través de la mentada red social, Kel ha compartido con sus seguidores las duras caídas que ha enfrentado durante su aprendizaje en la equitación, algunas de las cuales le han dejado moretones visibles.

Sin embargo, este miércoles la influencer compartió una serie de videos en los que mostró sus avances en la disciplina. En las imágenes se la ve cabalgando para luego iniciar un circuito de saltos, mientras su profesor la guía con distintas instrucciones.

Calderón no ocultó su emoción frente a sus logros como jinete y aprovechó para reconocer el esfuerzo de su caballo. "Paso por aquí para presumir a Atlas. Vamos avanzando", escribió en uno de sus posts, para luego mostrar la ejecución de nuevos saltos.

