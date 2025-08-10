"Tiene un alma de persona de 20 años": Kel Calderón se sorprendió al ver a su papá esquiando a sus 72 años

10 ag. 2025 - 03:42 hrs.

Pese a los problemas familiares que existen, Raquel Calderón Argandoña ha logrado mantener una buena relación con su madre Raquel Argandoña y su padre Hernán Calderón, no así con su hermano Hernán, con quien ha perdido contacto, pues se encuentran distanciados.

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi 2 millones de seguidores, Kel ha compartido momentos que vive con su padre, es más, recientemente, mostró un paseo que realizó con el abogado a la nieve.

Kel y Hernán Calderón en la nieve

El padre de Kel y Nano, sorprendió a los internautas, pero también a su hija Kel, ya que a sus 72 años de edad, patinó sobre la nieve de manera muy audaz.

"72 años y mírenlo cómo está. Pensar que para la pandemia estuvo 3 meses en coma... hubo momentos que realmente pensé que el Covid me lo iba a quitar", escribió Kel en la descripción de un video en el que el abogado hace snowboard.

"La situación se puso tan fea y ahora poder estar esquiando con él y verlo así, es un regalo imposible de explicar. Te amo con todo mi corazón papá", dedicó Kel.

La joven recordó cuando en 2021, Hernán estuvo internado en la Clínica Alemana por un grave cuadro sintomático de coronavirus.

"Mi papá tiene un alma de persona de 20 años, pero en verdad tiene 72. Tenemos un día de esquí padre e hija, pero no sé cómo hacer para que entienda que tiene que cuidarse. No me hace caso", agregó la abogada.

