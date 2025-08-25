Es testigo de Jehová y se dedica a las redes sociales: La nueva vida de Araceli Díaz, expareja de Cangri

25 ag. 2025 - 17:40 hrs.

Fue en febrero de 2019 cuando se supo de la desaparición de Sebastián Leiva, recordado por su participación en el docureality "Perla" y más conocido como "Cangri". El mismo mes se informó la noticia de su muerte tras ser hallado en el paso fronterizo Hito Cajón, entre Chile y Bolivia.

Previo a la lamentable noticia, familiares y amigos utilizaron todos sus medios y recursos para dar con el paradero de Sebastián, entre ellos Araceli Díaz, quien era su pareja en ese entonces y se encontraba embarazada.

La nueva vida de Araceli Díaz, expareja de Cangri

A poco más de seis años de la partida de "Cangri", Araceli rehizo su vida y salió adelante con su hija. La fonoaudióloga de profesión muestra en sus redes sociales cómo es su día a día cuidando de su niña, pero también se ha desenvuelto como influencer, pues son varias marcas que la buscan para compartir tips y colaborar con ella.

Araceli Díaz / Instagram

Con más de 360 mil seguidores en Instagram, la joven ha creado una verdadera comunidad en su red social, con usuarios que la respetan y celebran cada una de sus publicaciones, especialmente las que aparece con su pequeña hija, que ya tiene cinco años.

Otro de los cambios que ha tenido la vida de Araceli es que hoy en día se ha integrado a los caminos de Dios, pues participa de la organización religiosa de los testigos de Jehová.

Además, según ha mostrado en su cuenta personal, encontró el amor, pues tiene fotos junto a su nueva pareja. "Llegaste a mi vida a hacerme inmensamente feliz", le escribió a su pololo en una publicación.

Ignacio, pareja de Araceli Díaz

Todo sobre Famosos chilenos