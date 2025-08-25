Mauricio Correa revela el sueño que tenía Felipe Camiroaga: Incluía dejar la televisión

25 ag. 2025 - 16:10 hrs.

La noche de este sábado 23 de agosto estuvo invitado en "Only Friends" el histórico periodista y director de televisión, Mauricio Correa, quien reveló detalles del último deseo de Felipe Camiroaga, que tenía previo a su sorpresiva muerte en septiembre de 2011.

De acuerdo a quien fue por largos años el jefe de Felipe, el animador quería bajar su carga laboral. Recordemos que el conductor de televisión perdió la vida el 2 de septiembre de 2011, tiempo en el que se desempeñaba hace varios años al mando de un matinal.

Detalles del último deseo de Felipe

De acuerdo a Mauricio, Felipe Camiroaga tenía planes para dejar paulatinamente la televisión a partir del 2013, solo dos años antes de su fatídica muerte.

"Él en el 2013 quería salir del Buenos Días a Todos de TVN y hacer solo un programa a la semana, trabajar 6 meses al año y vivir en su casa de Chicureo y en su campo de Chillán en el sur", indicó Mauricio, quien incluso tenía ideado la forma en que ambos trabajarían.

Foto de archivo de Felipe Camiroaga y Mauricio Correa

"Tú vas a tener que trabajar 8 meses y vas a trabajar conmigo, me vas a preparar los programas y yo vengo del sur a grabarlos", rememoró que le dijo Felipe Camiroaga en una conversación sobre sus planes, los cuales nunca se llegarona concretar.

Antes de cerrar el tema, Mauricio Correa, a raíz de una pregunta que le hizo José Miguel Viñuela sobre el deceso de Camiroaga, indicó que con Felipe "murió una parte de la televisión y comienza a morir TVN".

