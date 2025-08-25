Luis Jiménez frena su intenso romance con Disley Ramos por Coté López: "No quiero hacerla sentir mal"

25 ag. 2025 - 15:31 hrs.

Cuando su romance con Disley Ramos parecía ir viento en popa, Luis Jiménez dejó entrever que no está del seguro de avanzar con la relación. Para el exfutbolista, su expareja, María José "Coté" López, sigue teniendo un papel relevante en su vida.

El "Mago" está participando en un reality show, donde se involucró sentimentalmente con Disley. La pareja protagonizó fogosas escenas que despertaron en él un sentimiento de culpa, llevándolo a pedirle distancia a la influencer.

Luis Jiménez frena su intenso romance con Disley Ramos por Coté López

En la conversación, Jiménez confesó que no quiere que López vea las imágenes, ya que le preocupa lo que pueden generar en ella. En más de una instancia, él ha reconocido que intentó que se reconciliaran, pero fue la empresaria quien se negó.

"Eres la primera persona con la que estoy desde que me separé. No quería que pasara, pero se dio, no pensé que iba a pasar acá. Es algo fuerte, algo que si bien sabía que iba a pasar, no sabía que sería acá", comenzó explicándole a Disley.

Luis Jiménez/Instagram

Con total honestidad, señaló: "No quiero hacerle daño a la Jose, sé que va a ser penca para ella ver imágenes. Entonces tengo una sensación rara, no sé si es culpa, y no tiene que ver contigo, pero no quiero hacerla sentir mal a ella. Es algo nuevo para mí. Es la primera vez que me pasa esto, además en la televisión".

La creadora de contenido aceptó la decisión de Luis con comprensión, asegurándole que le tenía cariño y que no pensaba alejarse. El momento culminó con un abrazo que, instantes después, lo llevó a emocionarse hasta las lágrimas.

Todo sobre Famosos chilenos