Natalia "Arenita" Rodríguez arremete sin filtro contra Karol Lucero: "No desarrolló responsabilidad emocional ni empatía"

25 ag. 2025 - 16:40 hrs.

Si bien Natalia Rodríguez, conocida como "Arenita", se encuentra radicada en Dinamarca desde hace años, sigue manteniendo un estrecho lazo con sus seguidores chilenos. La exchica "Yingo" suele ser consultada sobre las polémicas que han protagonizado otros miembros del extinto programa juvenil, incluyendo a Karol Lucero, quien fue su pareja.

El comunicador se encuentra en el ojo del huracán tras admitir públicamente que engañó a su esposa, Francisca Virgilio, con Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock. La infidelidad provocó el quiebre de la pareja, que llevaba apenas nueve meses de matrimonio.

Natalia Rodríguez arremete sin filtro contra Karol Lucero

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario preguntó a Arenita si estaba al tanto de los comentarios de Karol, quien aseguró que, cuando estaban juntos, ella le decía que se haría daño si terminaban la relación.

Lejos de quedar indiferente, la influencer lanzó una tajante opinión: "Una persona que siempre ha faltado a la verdad, que es capaz de mirarte a los ojos y mentirte sin el menor remordimiento. Sus actos han hablado mucho más fuerte que cualquier palabra".

En la misma línea, aseguró que el animador es una persona que "no desarrolló la responsabilidad emocional ni la empatía, es capaz de cualquier cosa". Por lo tanto, no le sorprende que haya hecho ese comentario, "solo para volver a sentarse en un programa de farándula y cobrar por ello".

Finalmente, remarcó que desde hace años Lucero "no aparece en televisión por algo positivo, recurriendo nuevamente a desviar la responsabilidad y proyectarla en los demás. Lo tomo con la ligereza que merece, viniendo de quien viene".

Historia de Instagram de Natalia Rodríguez

Todo sobre Famosos chilenos