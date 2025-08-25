Suegra de Karol Lucero se refirió a su actual vínculo con el comunicador tras infidelidad a su hija

25 ag. 2025 - 10:08 hrs.

María Cecilia Virgilio, madre de Francisca Virgilio, se pronunció nuevamente sobre el escándalo que remece a su hija. Esto, luego de que días atrás la DJ Ilaisa Henríquez confesara haber tenido un affaire con Karol Lucero, destapando así la infidelidad del exchico "Yingo" a la influencer.

La polémica parece estar lejos de terminar. Y es que tras la entrevista que Karol concedió a "Only Fama", donde manifestó su pesar por haber lastimado a Francisca, Ilaisa lanzó nuevas declaraciones en Primer Plano este domingo, reavivando aún más la controversia.

Suegra de Karol Lucero se refirió a su actual vínculo con Karol

En el programa de espectáculos, la artista aseguró que el comunicador envió a una mujer a agredirla mientras trabajaba en un evento. "Estoy con puntos por dentro (del labio) y fisura de nariz", comentó, para luego anunciar que, de confirmarse que el ataque fue planeado, tomaría acciones legales contra Karol.

Desde el espacio fueron en busca de la madre de Francisca para conocer cómo se encuentra la modelo, quien hasta ahora ha preferido guardar silencio. Al respecto, María Cecilia aseguró que su hija está "tranquila" y que la familia se ha volcado en contenerla y apoyarla en este difícil momento.

Karol Lucero y Fran Virgilio/Instagram

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Fran perdone la infidelidad y retome su relación con Karol, la mujer fue tajante y entregó escuetas declaraciones: "De eso no puedo hablar, es parte de la vida privada de mi hija, por favor".

Finalmente, María Cecilia se refirió a su relación con Karol, a quien conoce desde hace más de ocho años. En esa línea, recalcó que, pese a su error, su aprecio hacia él no ha cambiado: "Es mi yerno, obvio que le tengo cariño", expresó.

