Karol Lucero insiste en su mea culpa tras entrevista a Ilaisa Henríquez: "La mala decisión fue mía"

25 ag. 2025 - 16:41 hrs.

Nuevamente, Karol Lucero salió al paso de los dichos de la DJ Ilaisa Henríquez, quien conversó sobre la infidelidad que protagonizó con ella, y los dichos que ella expresó recientemente en un programa de CHV, en el que aseguró que se vio más de 8 veces con el locutor radial.

"Yo soy una persona que expone todo y no me da miedo seguir exponiendo esto y mucho más. Siento que se gana cada funa y siempre intenta salir al día siguiente con una excusa para hacerle nanai a la situación y lavar su imagen para quedar como héroe", es parte de lo que indicó en el programa.

Karol Lucero se defiende

En horas de esta tarde, Karol escribió un largo comunicado en sus historias de Instagram que, "anoche volví a ver como un tema doloroso para mí y mi entorno siguió en la palestra. Lo entiendo, así funciona la televisión y la industria. Pero quiero dejar algo claro: lo que viví, lo que conté y lo que asumí ya lo hice de frente y con responsabilidad".

Luego, aseguró que quiso tomar dicha decisión "sin culpar a terceros, porque entendí que mi única responsabilidad aquí es mía. He escuchado versiones, acusaciones y promesas de pruebas contundentes que nunca llegaron".

El también animador de televisión aseguró que "no me corresponde a mí validar ni desmentir cada historia que sigan agregando; no me extrañaría que aparecieran más personas tratando de colgarse en busca de autopromoción. La audiencia ya sabe distinguir y al final es el karma inmediato que merezco por mi pésimo actuar".

Karol y Fran Virgilio

Posteriormente, añadió que "da igual que digan que la otra persona (Ilaisa) es mitómana, que inventó que tenía cáncer, que sedujo a compañeros carabineros para después extorsionarlos, que se contradice en su relato, que no tiene las pruebas que prometió, que preparó esto para salir en TV por dinero y que seguirá sacando provecho del tema".

"Aunque todo eso sea cierto, no borra mi falta. Lo que sí me corresponde es insistir: yo soy el único culpable de haber fallado a la persona que amo. Eso es lo que realmente me duele y lo que me avergüenza. La mala decisión fue mía y es algo que tendré que cargar sin justificación. Hoy solo quiero ofrecer disculpas y dar un paso al costado en el tema para reflexionar, seguir con la ayuda de responsabilidad afectiva y trabajar en mí mismo", sumó.

Cerrando el comunicado, concluyó redactando que "no espero que me perdonen cuando aún ni yo logro perdonarme. Lo que sí espero es algún día ser mejor persona que la que fui en este momento".

Historia de Karol Lucero

Todo sobre Famosos chilenos