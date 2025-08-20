Ignacia Antonia se emociona hasta las lágrimas tras cumplir particular antojo de embarazo: "Fue difícil obtener esto"

20 ag. 2025 - 11:41 hrs.

Ignacia Hernández, más conocida como Ignacia Antonia, ya está entrando en la segunda mitad de su embarazo. La influencer de 23 años espera con ilusión a su primera hija junto a su pareja, el cantante urbano AK4:20.

A través de sus redes sociales, la joven ha compartido con sus seguidores este proceso, actualizando regularmente sobre sus visitas médicas, los cambios en su cuerpo y los síntomas típicos que cada vez se hacen más intensos.

Ignacia Antonia se emocionó hasta las lágrimas tras cumplir particular antojo de embarazo

En las últimas horas, subió un video en el que contó el particular alimento que se le antojó. "Sandía y harina tostada. Aquí en Chile es súper común comer sandía con harina tostada. Lo extraño es que aquí en Chile la sandía se da en verano y estamos en pleno invierno, entonces fue difícil obtener esto", señaló.

Acto seguido, espolvoreó la harina sobre la fruta y la probó. Lo más llamativo fue su reacción: la creadora de contenido se emocionó hasta las lágrimas tras cumplir antojo. "Está muy bueno, voy a llorar de la felicidad", señaló y, efectivamente, así sucedió.

Ignacia Antonia y AK4:20/Instagram

Sin embargo, ese no fue el único antojo que despertó su embarazo. Más tarde, a través de sus historias, pidió ayuda para encontrar un postre poco usual. "¿Dónde puedo conseguir alfajores de oreo? No es para mí, es para mi hija", bromeó.

Días atrás, Ignacia compartió un video en el que mostró su pancita mientras sentía por primera vez los movimientos de su bebé. "Mi chiquitita. No estoy llorando, tú estás llorando", escribió sobre este tierno momento.

