"En mi defensa...": El error que cometió Ignacia Antonia cuando iba a control médico de su bebé

Desde que el pasado mes de junio anunció que esperaba su primer bebé junto al cantante AK4:20, la tiktoker Ignacia Antonia no ha parado de actualizar a todos sus seguidores de redes sociales con el avance que va teniendo su embarazo.

Fue así como, por ejemplo, la pareja anunció en vivo a través de una transmisión de YouTube el género que tendrá su retoño: una niña, según mostró el humo fucsia que salió de una esfera con forma de pelota de fútbol que pateó el futuro padre.

El error de Ignacia Antonia en control médico

En esa misma línea, el día de ayer, la futura madre de 23 años le contó a sus followers que se dirigía a un control médico del embarazo. "Nos vamos a ver a la princesa", escribió en una historia de Instagram en la cual se le puede ver sonriente en su auto camino a la clínica.

Sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas, ya que minutos después, en una nueva historia, Ignacia Antonia anunció que había cometido un error: "Nos equivocamos de clínica. Crucen los dedos para que alcancemos a llegar", escribió.

Pero afortunadamente todo salió bien, ya que al rato la joven entregó una nueva actualización indicando que "si alcanzamos a llegar y la bebé está súper bien".

"PD: En mi defensa son muchas clínicas alemanas", agregó junto a unas risas escritas para explicar la confusión, considerando las distintas sucursales que dicho centro asistencial tiene en Santiago.

