Ignacia Antonia anuncia que se va a vivir con AK4:20 a meses de convertirse en madre

Un importante paso es el que darán dentro de los próximos días Ignacia Antonia y su novio, el cantante AK4:20, quienes vale señalar se convertirán en padres de una niña, de acuerdo a la fiesta de revelación de sexo que realizaron de forma online a todo Chile.

Así lo dejó de manifiesto la exitosa influencer chilena, publicando una imagen en la que aparece a bordo de un vehículo en compañía de su novio. Sobre esta foto, detalló que se están alistando para mudarse a lo que será su nuevo hogar.

Esto porque sobre la foto dice "fuimos a nuestra casa a tomar medidas para muebles". En la imagen, tomada por Ignacia, ambos aparecen realizando el signo de paz y tirando un beso a la cámara.

Historia de Ignacia Antonia

Ignacia Antonia y su maternidad a los 23 años

Hace algunas semanas, en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), la tiktoker dio a conocer como se toma este embarazo junto a su pareja, cuyo nombre real es Bastián D'Amonte, aseverando que la paternidad era algo que habían conversado.

"Siempre he sentido que es superimportante hablar de todo porque si desde el inicio Bastián me decía que no quería tener hijos, probablemente no hubiera entablado una relación con él, porque ese siempre había sido mi sueño. Y yo siempre le dije que no quería ser mamá muy grande", aseveró.

¿Era este el momento deseado para ser madre? Al respecto, la joven dijo que, "no sé si queríamos ahora, jajajá, pero bueno. Yo estoy muy feliz y creo que él también. Todas las cosas pasan por algo. Soy súper creyente de Dios, creo que sus planes son perfectos y la verdad en este momento de mi vida me siento muy, muy feliz, muy plena, muy realizada, entonces siento que todo se dio súper bien".

