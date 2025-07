Recuerdan "temor" de Carla Jara con Francisco Kaminski y sus deudas: Esta fue la respuesta del animador

24 jul. 2025 - 11:08 hrs.

El locutor radial Francisco Kaminski fue entrevistado durante esta mañana en el "Mucho Gusto", y fue consultado por la relación de amistad y comercial que tenía con Felipe Reyes Ossa, sujeto conocido como el "Rey de Meiggs" que fue asesinado en plena vía pública.

Por ahora, la investigación apunta a que un sicario le quitó la vida a Reyes Ossa, y quien lo habría contratado sería Wilson Verdugo Díaz, imputado que, de acuerdo a Kaminski, fue uno de los grandes amigos del "Rey de Meiggs".

Recuerdan temor de Carla Jara

El móvil del crimen habría sido una millonaria deuda de Verdugo al "Rey de Meiggs", la cual ascendería a 600 millones de pesos. Y es que Felipe Reyes, además de ser empresario de importaciones, también prestaba grandes sumas de dinero, aseguran sus cercanos.

El rol de prestamista del "Rey de Meiggs", y que Francisco Kaminski fuera citado a declarar como testigo, provocó que muchos recordaran que cuando el locutor se separó de Carla Jara, esta última aseguró a Cecilia Gutiérrez que sentía "miedo" por los negocios en los que estaba involucrado su ex.

"Francisco está en el mercado informal. Las deudas son informales. Y es ahí donde Carla se preocupa y coopera por la seguridad de ella y la de su hijo", expresó Cecilia, revelando por qué Jara le pasaba grandes sumas de dinero a Kaminski.

¿Kaminski tenía negocios informales con el "Rey de Meiggs"?

En conversación con el "Mucho Gusto", Karen Doggenweiler le recordó a Francisco Kaminski estos dichos de su expareja. "¿Por qué pudo haber dicho que tenía miedo? ¿Tendrá algo que ver con esto, con las personas, a lo mejor intuía algo...?", le consultó la animadora.

Al respecto, Francisco contestó que, "no sé, de verdad que no sé, y no me puedo hacer cargo de una declaración (de ella)", agregando además que él nunca le pidió dinero prestado al "Rey de Meiggs" y que su relación era de negocios.

Algo que una familiar de Reyes Ossa descartó minutos después en el "Mucho Gusto", puesto que ella, cuya identidad prefirió mantener resguardada, le confesó que el fallecido empresario le brindó el dinero para que este año instalara una fonda en La Florida, para Fiestas Patrias.

