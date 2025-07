Francisco Kaminski reconoció negocios con quien habría contratado al sicario para matar al "Rey de Meiggs"

24 jul. 2025 - 09:48 hrs.

El locutor radial Francisco Kaminski conversó en exclusiva con el "Mucho Gusto" sobre los motivos que lo llevaron a ser citado como "sujeto de interés" por parte de la Fiscalía, en el contexto de la investigación por el crimen de Felipe Reyes Ossa, más conocido como el "rey de Meiggs".

"Yo con Felipe lo conozco hace como 10 años, tengo una relación que se fue incrementando (...) me hizo algunos nexos y fuimos poco a poco como creciendo en los nexos de amistad. Teníamos una buena relación", indicó Kaminski de entrada, dejando en claro que él lo consideraba como "amigo".

Sobre su vínculo con el dueño de la "Vaquita Sabrosa", Wilson Verdugo Díaz, quien habría pagado por el crimen de Reyes Ossa, dijo que él puso un auspicio en un programa de cable, y comenzó así una relación comercial que fue decantando en un vínculo cercano entre ambos, ya que tenían como amigo en común al "Rey".

Los motivos que habrían llevado a Wilson a contratar un sicario para matar a quien fue su amigo, serían por una millonaria deuda que él habría tenido con el fallecido empresario, la cual ascendería a más de 600 millones.

José Antonio Neme le preguntó a Francisco si es que él alguna vez le había pedido dinero a Reyes Ossa, el locutor radial lo negó rotundamente, aunque sí reconoció que tuvieron alianzas comerciales.

Francisco, Wilson y Felipe

El comportamiento de Kaminski tras el crimen

Sobre la llamada que le hizo la víctima el día del crimen, Kaminski aseveró que dicho contacto fue amistoso, conversando sobre los temas personales de cada uno.

"Él me dice la próxima semana cuando vuelva almorzamos (...) superbuena onda, como cualquier llamado", enfatizó.

¿Por qué no fue al funeral de Felipe, siendo que era su amigo? "Me recomendaron que no fuera (...) para no desviar la atención y porque había como harta prensa y no era bueno que se desviara (la atención) porque estaba en proceso de investigación", contestó Francisco, enfatizando en que pese a que no se hizo presente de forma física, si lo hizo de manera espiritual.

Acerca de cómo se siente hoy, conociendo que compartió en la misma mesa con un hombre que contrató un sicario para matar a su amigo, Francisco reconoció que se "aprieta la guata" al estar en conocimiento de aquello.

