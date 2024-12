"He dormido durante tres meses en un sillón": Recordado "Arenito" de Yingo rifa departamento debido a difícil pasar económico

08 dic. 2024 - 16:15 hrs.

Alexander Núñez, más conocido como el "Arenito", quien es recordado por su participación en el programa juvenil "Yingo", se encuentra pasando por un complejo momento económico tras regresar a Chile después de vivir en Australia.

En diálogo con FMDOS, Núñez reveló que esta crisis financiera surgió debido a que no ha podido encontrar trabajo en el territorio nacional. "He enviado currículums, he vivido en casas de amigos, de allegado. He dormido durante tres meses en el sillón de un amigo", aseguró.

Lo anterior lo llevó a tomar una drástica decisión: rifar el departamento de una amiga. Ingrid Torres, la joven que lo ha acogido durante los últimos meses, está sorteando la propiedad para recaudar dinero y así poder ayudarlo.

"Se le ocurrió rifar su departamento para ayudarme a mí, porque no lo estoy pasando bien en el sentido económico, he tenido que arreglármelas de una u otra forma", explicó el influencer. Además, remarcó que "lo tuve que hacer por necesidad".

¿Cómo es el departamento que rifa Alexander "Arenito" Núñez?

A través de su cuenta de Instagram, el exrostro de "Yingo" detalló que el inmueble ofertado se encuentra en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. Este cuenta con tres habitaciones, cocina completamente equipada, logia y acceso a piscina.

