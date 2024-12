Camilo Zicavo respondió a fanática que le aseguró que Denise Rosenthal era más que él a meses de su quiebre

08 dic. 2024 - 13:15 hrs.

La evidente separación entre Denise Rosenthal y Camilo Zicavo fue una de las noticias que remeció al espectáculo nacional durante el 2024. Si bien ninguno de los dos ha confirmado el quiebre, ambos han utilizado sus redes sociales para hacer publicaciones que evidenciarían la ruptura.

Además, el cantante de "Plumas" no ha ocultado que ya habría encontrado nuevamente el amor, algo que ha quedado en evidencia en más de una ocasión. Primero, Zicavo fue captado dándose un beso con la actriz Daniela Pérez Muñoz, quien es hija de los actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz.

Posteriormente, en los recientes conciertos que dio el cantante Lenny Kravitz en el Movistar Arena, Camilo publicó una historia con una dedicatoria a Pérez.

En las últimas horas, el integrante de "Plumas" volvió a subir nuevas historias, las que están relacionadas ya con su evidente quiebre con Denise Rosenthal.

Las historias que evidencian el quiebre entre Denise Rosenthal y Camilo Zicavo

Primero, Zicavo compartió un video de un meme, donde se puede leer: "Yo cuando me preguntan por mi ex". "Pero no me pregunten más por él. Chicos, la gente se separa, como tus papás", es parte de lo que se escucha en el video.

Después, el cantante compartió su respuesta a un comentario que le dejó una cibernauta.

"Siempre Denise fue y será más que él como artista. Ojalá algún día llegues a juntar 1000 personas que te escuchen, tendrían que ser sordos", le escribió una usuaria de Instagram a Camilo Zicavo.

En tanto, la respuesta del cantante fue la siguiente: "La amiga planteó una paradoja, una dicotomía, un problema filosófico y quizás ni se dio cuenta. Hermoso me parece".

Instagram

Todo sobre Famosos chilenos