"Me sentí humillada": Paty Cofré relató desagradable momento que vivió al solicitar su pensión

08 dic. 2024 - 11:15 hrs.

No todo ha sido risas en la vida de Paty Cofré. La destacada actriz y comediante confesó que los últimos meses no han sido fáciles, ya que ha enfrentado problemas de salud que le han impedido trabajar y generar ingresos.

La icónica participante de Morandé con Compañía, recordada por tomarse sus "15 segundos" para hablar sin filtro, fue invitada al programa "Al Piano con Lucho", donde repasó junto a Luis Jara su carrera artística y su vida personal.

Paty Cofré relató desagradable momento que vivió al solicitar su pensión

En ese contexto, el cantante le consultó sobre si había ahorrado las ganancias que recibió gracias al éxito laboral que tuvo en su juventud. Cofré señaló que "Yo soy una mujer bien ahorrativa… ahora hace 6 meses que no trabajo".

Esto despertó la curiosidad de Jara, quien quiso saber si es que está pensionada, ya que este monto le podría ayudar a solventar los gatos de su enfermedad. Paty confesó que "no, no me quieren pensionar, me piden tantas cosas…".

Acto seguido, la mujer se desahogó sobre esta situación y apuntó contra un conocido político. "He golpeado puertas, me ofrecen. El caballero ese que se presentó a candidato, [Sebastián] Sichel, me lo dijo en pantalla en el Canal 13, cuando él estaba a cargo, me dijo 'yo la voy a pensionar a usted', delante de todos, al aire", recordó.

Paty aseguró que el alcalde electo de Ñuñoa no cumplió su promesa. Para colmo, vivió un desagradable momento cuando intentaba realizar el trámite: "Yo voy a golpear una puerta y el caballero de ahí, de una de esas Chile Atiende, dijo: 'Y esta señora trabaja en la tele y viene a pedir pensión', vez que iba me decía que vuelva en 10 días".

"Llegué a los otros 10 días, me dijo 'pero ay, cómo iba a hacer algo, no he anotado ni su carnet, ni su número de carnet me lo sé', yo dije 'usted me está tomando el pelo, caballero'… por eso no fui más ni golpeé ni una puerta más, porque me dio vergüenza, me sentí mal. Me sentí humillada", manifestó.

Todo sobre Famosos chilenos