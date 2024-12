Carolina de Moras sufrió decepción tras conocer a Lenny Kravitz: "Me rompió el corazón"

07 dic. 2024 - 16:26 hrs.

Esta semana, el artista estadounidense Lenny Kravitz realizó dos presentaciones en el Movistar Arena en el marco de su gira mundial "Blue Electric Light Tour 2024". En ese contextó, la modelo y exconductora del Festival de Viña del Mar, Carolina de Moras, contó en el programa "Sintonizados" de Radio Pauta que conoció al cantante, pero que se llevó una inesperada decepción.

"Érase el año 1999, yo estaba en un viaje cultural de introspección de mi vida, definiendo qué quería hacer en el futuro en Miami, y resulta que estaba trabajando de modelo y uno de los fotógrafos con los que estábamos trabajando me dice 'oye, ¿tú eres de la agencia Elite? Yo conozco a la tal y hoy vamos a la fiesta en la inauguración de la casa de Lenny Kravitz", partió contando De Moras.

La modelo señaló que, en dicha oportunidad, "yo estaba con una amiga, toda tímida, era una cabra chica y estaba jugando a ser grande, a los veintitantos uno juega a ser grande, que te las sabes todas, pero en realidad estás ahí igual tímida pensando: '¿Oye, van a cachar que soy de Osorno y que acá soy colá?'"

La decepción de Carolina de Moras al conocer a Lenny Kravitz

La exconductora de Viña contó que, al estar frente al estadounidense, se llevó una decepción, pero por un tema bastante particular.

"De repente me dicen 'oye, te quiero presentar a Lenny, y yo miro a Lenny, y miro para abajo", contó Carolina de Mora. En ese momento se sintió decepcionada: "Es que es bajito, es súper bajito. Me rompió el corazón, de repente lo miro y dije 'hi, Lenny'".

Por último, y sobre la fiesta en la casa del cantante, la modelo contó que "era una fiesta de día, una pool party, una fiesta de piscina y él andaba con su torso al desnudo con una micro tanga zunga. Ahí me miró, y fue como 'ya, chao', y se fue".

Todo sobre Famosos chilenos