"No todo lo que brilla es oro": La reflexión de Karen Bejarano tras crisis matrimonial con Juan Pablo Verdier

07 dic. 2024 - 14:15 hrs.

A finales de noviembre, la cantante Karen Bejarano emprendió un viaje a Tailandia junto a varias influencers chilenas. El motivo de su visita es un evento exclusivo organizado por la marca Pandora, que se está llevando a cabo en el sudeste asiático y que mantiene al grupo disfrutando de esta experiencia única hasta la fecha.

Cualquiera imaginaría que Karen está viviendo un sueño. Sin embargo, la intérprete de "Dime" reveló que, a pesar de lo que muestra en las plataformas, no todo ha sido perfecto y que también ha atravesado momentos de tristeza.

La reflexión de Karen Bejarano tras crisis matrimonial con Juan Pablo Verdier

Durante la noche del lunes, la artista compartió una postal sonriendo mientras lucía un elegante conjunto verde, lista para salir a una actividad. "Yo en Tailandia", escribió. Acto seguido, publicó otra fotografía, esta vez aparecía con los ojos llorosos: "Yo también en Tailandia", añadió.

Posteriormente, escribió una sentida reflexión: "Este es un recordatorio para todos aquellos que creen que otros tienen vidas perfectas, donde todo es pasarlo bien: en realidad, no todo lo que brilla es oro. Que no se muestre ese lado más vulnerable no quiere decir que no exista o que no lo vivamos".

"Muchas veces uno se ríe en público y llora encerrado en una habitación. La pregunta es: ¿se puede pasar bien estando en mal? Creo que siempre va a depender de cómo quieras enfrentar cada momento. A veces uno puede, y otras veces, por más ganas que le pongamos, no lo logramos", continuó.

Bejarano, quien semanas atrás reconoció que atravesó una crisis matrimonial con Juan Pablo Verdier, cerró su mensaje remarcando que "todos somos distintos, y por más que solo veamos en redes sociales el lado bonito de la vida de ciertas personas. Esto no es un indicador de que esa persona sea siempre feliz".

Historias de Instagram de Karen Bejarano

Todo sobre Famosos chilenos