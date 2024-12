Daniela Aránguiz negó haber filtrado supuesto mail que le envió Maite Orsini a Jorge Valdivia: "No me metan en cosas"

03 dic. 2024 - 09:09 hrs.

En el capítulo del viernes 29 de noviembre de "Only Fama", la periodista Mariela Sotomayor aseguró tener en su teléfono un correo electrónico que la diputada Maite Orsini le habría enviado a Jorge Valdivia, en el que le aseguraba dejar su carrera política para mantener su relación amorosa.

"(Maite) le pide perdón, en donde le pide que deje los errores atrás, le pide que partan de cero e incluso prometiéndole que si él se queda con ella, es capaz de dejarlo todo, sin miedo a perder todo, incluso renunciar a su partido", aseveró.

¿Daniela Aránguiz filtró el correo?

Una información que causó revuelo en el mundo de la farándula, ya que la gran duda que quedó en el ambiente es sobre quién le hizo llegar este mail a Sotomayor. En un programa de Zona Latina abordaron esta información, y especularon sobre la persona que podría haber ventilado este correo electrónico, responsabilizando a Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge y panelista de "Only Fama".

El medio TiempoX replicó esta teoría del programa de Zona Latina a través de su cuenta de Instagram, obteniendo una respuesta en el posteo de nada más ni nada menos que de Daniela Aránguiz, quien descartó haber filtrado ese mail.

"Basta de falsedades. Yo no tengo nada que ver, no vivo con Jorge hace dos años y no tengo acceso a nada de sus cosas personales, así que no me metan en cosas, que no tengo nada que ver", comentó en la publicación la panelista de "Only Fama".

El apoyo a Daniela en esta pasada no fue unánime. Si bien algunos creyeron en sus palabras, otros no quedaron del todo convencidos con su explicación. Lo cierto es que Mariela Sotomayor nunca reveló la fuente que le hizo llegar este correo.

