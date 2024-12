Jhendelyn Núñez y sus inversiones fuera del mundo del espectáculo: "Hay que poner los huevitos en diferentes canastas"

02 dic. 2024 - 18:26 hrs.

Jhendelyn Núñez es una de las figuras más prominentes de la farándula en los últimos años, con pasos por algunos realities, el extinto programa de Mega Morandé Con Compañía y coronada en 2015 como reina del Festival de Viña, muchos pensarían que la modelo e influencer vive del dinero que ha ganado en el espectáculo.

Sin embargo, en una reciente entrevista en un programa de ViaX, Núñez reveló que desde pequeña ha incursionado en diferentes inversiones que actualmente le dejan grandes dividendos y una vida con bastantes comodidades.

"Hay que poner los huevitos en diferentes canastas"

La modelo contó que sus "negocios" partieron desde el colegio, cuando un día le pidió $3.500 a su madre para comprar golosinas que vendía a sus compañeros. "Muchas veces no tomábamos desayuno y teníamos hambre... entonces yo dije 'ya po, hay que comprar un coyac para entretenerse, un tabletón', y así partí: nunca más le tuve que pedir un peso a mis padres", aseguró.

"Después tuve unos lavados de auto en Rancagua. Me gusta incursionar, aunque eso no fue, quizás, un éxito, pero me gusta aprender. Admiro mucha a la gente que tiene negocios", relató sobre parte de sus inversiones ya a una edad más adulta.

Jhendelyn reveló que uno de sus miedos es quedarse en su "zona de confort", por lo que pese a sus distintos trabajos televisivos, eventos o proyectos laborales por redes sociales, siempre ha decidido invertir su dinero en otros negocios.

Luego de explicar esto, contó cuál es una de sus inversiones más importantes que tiene actualmente. "En algún minuto dije 'Ya, invirtamos en esto del inmobiliario': hay que poner los huevitos en diferentes canastas", dijo.

"Trabajé, para yo comprarme mis cosas y no pasa nada con quienes no lo hacen, sino yo hablo de mi vereda. Yo me siento muy orgullosa: yo las cosas que tengo, lo que he logrado, ha sido por mi perseverancia, por mis ganas de surgir, por mis ganas de ser mejor persona", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos