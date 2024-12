"Viví la experiencia más mágica de mi vida": Emilia Dides sorprende a sus seguidores con particular hecho en Tailandia

01 dic. 2024 - 20:15 hrs.

Emilia Dides fue invitada a la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia, por parte de la prestigiosa marca de joyas danesa, Pandora. El motivo del viaje era para conocer las fábricas de la empresa en el país asiático y también participar de otras actividades.

La chilena, que logró ser Top 12 en la reciente edición del Miss Universo, se ha ganado el cariño no solo de los chilenos, sino que también de diferentes personas de todo el mundo.

De hecho, Emilia Dides suma más de 1 millón de seguidores en Instagram, donde cada día recibe comentarios de los cibernautas.

La inolvidable experiencia de Emilia Dides

Emilia Dides compartió una de sus mayores experiencias del último tiempo: Estuvo cerca de un elefante, animal que, para algunos países de Asia, es considerado sagrado y un referente en la cultura.

"Viví la experiencia más mágica de mi vida, y no por la foto. La energía de los elefantes y la capacidad que tienen de sentir todo, me emocionó y me conmovió hasta las lágrimas", partió escribiendo Emilia Dides en Instagram.

"Conecte con ella, y es por eso que ambas estamos con los ojitos cerrados, no se dejan tocar fácilmente, pero me acerqué y dejé que viera lo que hay dentro mío", continúa la publicación de la Miss Chile.

Por último, Emilia Dides señaló que "esta postal, es por lejos la mejor foto que me ha sacado en mi vida, porque la veo y repito el sentimiento de cuando estaba con ella, la elefantita. ¡Gracias, Universo!"

"Magia y amor, ellos son sagrados y reconocen la energía de los corazones", "hermosa, Emilia, por estas cosas es que eres un ejemplo a seguir como mujer para mí", "te mereces esto y mucho más, por siempre nuestra reina", son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EMI D (@emiliadides)

