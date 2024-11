Kel Calderón niega tajantemente enemistad con Emilia Dides: "Es la beba más buena onda, apañadora, chistosa"

27 nov. 2024 - 10:30 hrs.

Por estos días, Kel Calderón se encuentra en Tailandia con un grupo de famosas influencers de todo el mundo, participando en diferentes eventos de una empresa de joyería que justamente tiene su base de operación en dicho país asiático.

Calderón está representando a Chile, con las influencers Ignacia Antonia, Karen Paola y la actual Miss Chile Universo, Emilia Dides. Con esta última se comenzó a rumorear una posible enemistad, debido a que Kel no había subido fotos con ella.

Kel niega enemistad con Emilia Dides

Eso hasta la tarde de este martes 26 de noviembre, debido a que Kel Calderón decidió enfrentar los rumores de llevarse mal con Emilia Dides, descartando de plano dicha situación con un video en el que participó en conjunto con la Miss.

"Emi, nos faltaste en la foto de ayer”, “¿Dónde está la Emi? ¿Se llevan mal?", dijeron las dos sobre las preguntas de sus seguidores, claramente de forma irónica, bromeando con los trascendidos que se han tomado la web.

Sobre el registro, la egresada de Derecho entregó una reflexión sobre cómo se forman especulaciones a partir de un hecho en particular. "Llevo como mil años en esto, pero aún no paro de sorprenderme de porque la Emi no salía en UNA foto random (aleatoria) de un viaje entero, vamos a tener una enemistad", expresó.

"He tenido el placer de conocer a mi Emilia Dides en este viaje y no habría ninguna razón en el planeta para que nos llevásemos mal. Al contrario, es una reina que solo nos llenó de orgullo en el último Miss Universo", agregó.

Al cierre, solo tuvo elogios para Dides, indicando que la también cantante "es una diosa y, sobre todo eso, tiene una voz de otro planeta, así que más encima es talentosa y es la beba más buena onda, apañadora, chistosa, que se mueren".

