"Con el corazón roto": La radical decisión que tomó Maite Solabarrieta Vergara respecto a su futuro deportivo

Maite Solabarrieta es la segunda de los tres hijos que tuvieron Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara durante su relación. La joven, de 23 años, decidió dejar el país para irse a Estados Unidos a estudiar una vez que finalizó la enseñanza media.

En cuanto a sus aficiones, Maite heredó de su madre la pasión por el voleibol. Sin embargo, en estos últimos días, la jugadora del equipo "Oral Roberts University" compartió una radical decisión respecto a su futuro deportivo.

El sentido mensaje que compartió Maite Solabarrieta

A través de una publicación en la red social de Instagram, Maite anunció su retiro, hasta ahora, del voleibol, decisión que para ella no fue fácil de aceptar.

"He estado posponiendo esta publicación porque la idea de no tener más voleibol duele demasiado. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de decir adiós al deporte que me dio tantas alegrías y la razón detrás de tantos momentos que me hizo la persona que soy hoy", partió comentando Maite.

Luego, la joven indicó que "a todos los que fueron parte de mi viaje, gracias, no podría haberlo hecho sin vosotros. No hay palabras suficientes para expresar la mezcla de emociones que he estado sintiendo desde la noche de último año, pero aquí hay un resumen".

"Agradecida de todos los que creyeron en mí, incluso cuando yo no lo creía. Con el corazón roto por cerrar este capítulo de mi vida, feliz por las personas que conocí y la carrera que tuve, y finalmente, el amor, por este deporte, por mi familia, los entrenadores, mis compañeros, el crecimiento que tuve y los recuerdos que siempre estará conmigo", concluye el mensaje de Maite Solabarrieta.

En su publicación de Instagram, la joven compartió fotos de uno de sus partidos, donde se ve que estuvo acompañada de sus padres, Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, y de su hermano menor, Iñaki.

