¡La reina vuelve a Chile!: Los detalles del regreso de Emilia Dides tras su participación en el Miss Universo 2024

01 dic. 2024 - 21:15 hrs.

Emilia Dides logró hacer historia en la edición 73° del Miss Universo, cuyo evento se desarrolló en la Arena Ciudad de México, ubicada en la capital del país azteca.

Si bien la Miss Chile no logró repetir la hazaña de Cecilia Bolocco en 1987, logró llegar hasta el Top 12, convirtiéndose en la chilena mejor posicionada en el concurso desde el 2000 en adelante. Cabe recordar que en el 2004, Gabriela Barros logró instalarse en el Top 15, mientras que en el 2023, Celeste Viel logró entrar al Top 20.

Por otro lado, Emilia Dides se ganó el cariño de la mayoría de los chilenos y también de muchas personas alrededor de todo el mundo, quienes diariamente le dejaban muestras de cariño en sus redes sociales.

Hace poco, la actual Miss Chile estuvo en Bangkok, capital de Tailandia, debido a que la prestigiosa marca de joyas danesa, Pandora, la invitó al país del sudeste asiático para que conociera sus instalaciones y participara de otras actividades.

En las últimas horas, Emilia Dides compartió una noticia que era muy esperada por sus fanáticos chilenos: Ya se encuentra de camino a Chile. Esta será la primera vez que Dides pise tierras nacionales tras su participación en el Miss Universo.

Los detalles de la llegada de Emilia Dides a Chile

A través de una historia de Instagram, Emilia Dides entregó detalles de su retorno a Chile, afirmando que mañana, lunes 2 de diciembre, ya estará en Santiago.

"Recién llegué a Brasil y fue un vuelo de 15 horas. Dormí todo el viaje y los que trabajaban ahí estaban preocupados porque me podía deshidratar. No entienden que para mí dormir es lo mejor que me podría pasar y cada vez que puedo lo hago. ¡Llegamos bien! Ya mañana salgo temprano a Chile, al fin", escribió la Miss Chile, adjunto una selfie desde el avión.

Por otro lado, el Instagram de Miss Chile Universo compartió una invitación para que, quienes lo deseen, asistan a recibir a Emilia Dides al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, a las 12:15 del mediodía de este lunes.

Por último, la Miss Chile compartió unas selfies en su cuenta de Instagram, donde también escribió: "Camino a casa. Ya era momento de volver y abrazarlos. Chileeeee, te veo mañana".

Instagram

Instagram

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EMI D (@emiliadides)

Todo sobre Emilia Dides