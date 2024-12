"Es insólito que no se entienda": La respuesta de Catalina Pulido ante molestia de seguidores por su reingreso a reality show

07 dic. 2024 - 12:55 hrs.

2024 fue un año complejo para la actriz Catalina Pulido debido al fallecimiento de su hijo Sasha Von Knorring, ocurrido el pasado 30 de octubre tras haber estado internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila.

Por otro lado, la intérprete también formó parte de un reality televisivo. Eso sí, fue una de las primeras eliminadas.

A través de su cuenta de Instagram, Catalina Pulido compartió un extracto del espacio de telerrealidad donde se muestra su reingreso, lo que provocó los cuestionamientos de los cibernautas.

La explicación de Catalina Pulido

La mayoría de los usuarios de redes sociales criticó a Pulido porque volvió al reality tras la reciente muerte de su hijo. Dada la situación, la actriz tuvo que explicar que el programa lleva semanas de desfase y que su reingreso ocurrió antes del deceso de su primogénito.

"Parece que voy a tener que explicar, porque es insólito que no se entienda. A ver, gente, este reingreso fue el 5 de octubre, ¿se entiende? Salió anoche al aire, porque los programas de reality se graban con mucha anticipación para así poder hacer las ediciones correspondientes de las cámaras grabando 24/7", partió diciendo la actriz.

Luego, agregó que "no es que yo haya ido ayer al encierro para estar adentro. ¿Me explico? Para que no empiecen con sus 'especulaciones'. Gracias".

En otro comentario, para seguir argumentando que el reality lleva semanas de desfase, Pulido señaló que "de hecho, no sé si se fijan que Sergio Rojas está ahí y me pone al día con lo ocurrido mientras yo no estaba. Bueno, Sergio lleva más de un mes en Chile en su programa".

