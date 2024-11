Pareja de Cata Pulido le hizo significativo regalo que recuerda a su hijo Sasha: "El nombre más hermoso del mundo"

20 nov. 2024 - 15:39 hrs.

El pasado 30 de octubre, Catalina Pulido comunicó una de las noticias más difíciles de su vida. Su hijo mayor, Sasha Von Knorring, falleció en dicha jornada, tras haber pasado varias semanas en una clínica capitalina, internado por una causa que no fue revelada a la prensa.

Pulido publicó detalles de la despedida de su hijo en redes sociales, donde ha estado actualizando a sus seguidores sobre su presente. Recientemente, mostró un significativo regalo que le hizo su pareja, Guillermo Ruiz, que tiene relación con el fallecido Sasha.

El significativo regalo de Guillermo a Catalina

Mediante una publicación de Instagram, Catalina mostró un gorro estilo jockey, que Guillermo le regaló, totalmente negro, el cual tiene escrito en letras de estilo árabe el nombre "Sasha", correspondiente a su fallecido retoño.

En la descripción de la publicación, Cata Pulido escribió, "no me cansaré nunca de repetir y escribir el nombre más hermoso del mundo... Sasha. Gracias, Guillermo Ruiz". El posteo recibió miles de "me gusta" y decenas de comentarios de sus seguidores.

"Tu ángel que te acompaña por siempre", "le pido a Diosito que te tome la mano y te muestre el camino", "él sigue y seguirá contigo por siempre", "mucho amor para ti, Cata linda", "te envío un abrazo gigante", "te abrazo fuerte y con mucho amor", son algunos de los mensajes del posteo.

Sasha Von Knorring falleció a sus 28 años, tras haber estado 3 semanas internado en una clínica capitalina. La actriz, que se encontraba en Perú por motivos laborales, se vino a Chile inmediatamente tras conocer la situación de su hijo, comenzando una campaña en redes sociales pidiendo dadores de sangre.

Todo sobre Famosos chilenos