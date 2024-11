"Me desmayo aquí mismo": La reacción de Coté López al recibir inesperada sorpresa de Karol G

20 nov. 2024 - 12:14 hrs.

María José "Coté" López ha demostrado con hechos de que es una fanática empedernida de la cantante Karol G. No solo fue a su concierto cuando se presentó en Chile en 2022, también se convirtió en ella en la competencia de dobles de la Teletón 2024.

Los últimos meses no han sido fáciles para la influencer, ya que han estado marcados por el fallecimiento de su abuela y su separación del exfutbolista Luis Jiménez. Sin embargo, ayer vivió un momento especial que la llenó de felicidad y emoción.

La reacción de Coté López al recibir inesperada sorpresa de Karol G

Resulta que recibió un mensaje de una mujer llamada Stefany Molina, quien resultó ser nada más y nada menos que la Brands Director de la "Bichota", es decir, la persona responsable de liderar y gestionar estratégicamente su marca.

López, quien tiene su propia línea de vestuario y maquillaje, compartió en sus stories una captura de pantalla de la conversación con Molina, en donde le cuenta una inesperada noticia: "Karol G quisiera regalarte personalmente artículos de su próxima colaboración con la marca".

La empresaria no ocultó su alegría: "Ahora me sigue su Brad Director. Me desmayo aquí mismo, la amooo". En otro post, agregó con humor: "María José López no puede responder en este momento, se encuentra desmayada".

Mediante WhatsApp, Molina le comentó que la marca con la que colaborará la artista colombiana aún no ha sido revelada. Será una sorpresa que descubrirá cuando reciba los obsequios enviados por su equipo, algo que probablemente compartirá con sus seguidores.

Historias de Instagram de Karol G

