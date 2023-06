"Era cabro chico": José Miguel Viñuela confiesa que tuvo una amante y se enamoró de ella

14 jun. 2023 - 10:00 hrs.

Una sorprendente confesión sobre su pasado amoroso fue la que hizo el conductor de televisión José Miguel Viñuela, reconociendo que tuvo una amante.

Es decir, Viñuela tuvo una relación paralela en medio de un noviazgo que él ya sostenía con otra mujer, aunque dejó en claro que no fue por "calentura".

La confesión de José Miguel Viñuela

Así lo expresó en un programa del canal TV+, en el cual partió diciendo que las personas que tienen amantes viven "estresadas", pensando cómo hacer para que no los pillen.

El animador habló desde la experiencia, ya que recordó que una vez tuvo "una amante, pero fue por accidente (...) llegó y no me di cuenta. Estaba pololeando, fue solo una vez. Debo reconocer que estaba en una relación y me enganché con otra persona".

José Miguel Viñuela

Tras ser consultado sobre cómo nació su romance furtivo, dijo que "para haber llegado a tener una amante, es porque realmente sentí que me enganché de ella, no fue por calentura, fue por sentimiento (...) sentía que estaba enamorado de las dos y no sabía cómo salir de eso".

"Yo era cabro chico, fue hace unos 30 años, tenía veintitantos (...) lo único que quiero decir con esto es que no lo pasé bien, porque vivía estresado, uno anda partido en dos y eso te destruye la vida", concluyó sobre el tema.

En 2018 y tras varios años de relación, José Miguel Viñuela se casó con su actual esposa, Constanza Lira, con quien tiene 4 hijos.

