"No habla ninguna intimidad": Madre de Toni Costa lo defiende de quienes dicen que expone secretos de Adamari López

El paso de Toni Costa, el exesposo de Adamari López, por un programa de televisión, parece que le trae más controversia que publicidad positiva. Las revelaciones que hace el artista en el espacio son blanco de críticas por parte de los fanáticos.

Hay quienes consideran que el bailarín español no se mide al hablar de las intimidades de su anterior pareja, con quien tuvo a la pequeña Alaïa.

Los comentarios de los televidentes hicieron enfurecer a la mamá del bailarín, quien no se quedó callada y salió a defender a su hijo en las redes sociales.

¿Qué hizo enfurecer a la mamá de Toni Costa?

Sobre Toni Costa y la historia que rodeó su relación con Adamari, los comentarios no cesan. El público no deja de relacionarlos y crear controversia a su alrededor.

Todo esto se da mientras ellos procuran tener una relación de amistad bonita, porque decidieron que prevalecerá el amor por su hija, Alaïa.

SE SEPARAN DESPUÉS DE 10 AÑOS DE RELACIÓN!! Así lo anunció la conductora ADAMARI LÓPEZ en el programa mañanero donde participa y en redes sociales. Por su parte el bailarín TONI COSTA, dijo en sus redes confirmó la SEPARACIÓN. Hasta ahora se desconoce el motivo de la RUPTURA. 😱 pic.twitter.com/4dOhmInS0G — Doña Carmelita (@CarLon_2020) May 27, 2021

Aunque Toni Costa tiene una nueva novia y siempre dice públicamente que está feliz en su relación, lo cierto es que cada vez que tiene oportunidad habla de lo que vivió con López, algo que los seguidores de la animadora no ven con buenos ojos.

En un reciente capítulo del programa, habló de los trucos que usa su mujer para cuidarse y lucir espectacular a sus 51 años.

"¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña. Ella estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco. Yo siempre que he vivido con ella, siempre crema, siempre. Acaba de bañarse, crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces sí es importante cuidarse", dijo.

#AdamariLópez lució su espectacular cuerpo con precioso vestido de baño, a sus 51 años. pic.twitter.com/ZYXc63A599 — Colombian (@colombian202) May 25, 2022

Tras el comentario, los usuarios comenzaron a decir que Toni abusaba al revelar las intimidades de su exesposa y que debería enfocarse en otra cosa, según reseña People en Español.

Él mantiene el silencio tras las críticas, sin embargo, su madre, Carmen Garde, sí salió al paso y quiso poner a todos en su lugar.

"Está hablando muy bien y la crema se la llevo yo de España, y aparte las de ella. Dejen de poner donde no hay. No habla ninguna intimidad de nadie", escribió.





