"Me preguntaron si nos habíamos separado": Viñuela aclara rumores de supuesta crisis matrimonial

Algunas personas plantean que, si no subes fotos con tu pareja en redes sociales, inevitablemente significa que te encuentras separado. Eso fue lo que le pasó al conductor de televisión José Miguel Viñuela, que tuvo que enfrentar rumores de un supuesto quiebre matrimonial.

Todo se dio en su cuenta personal de Instagram, donde realiza a menudo transmisiones en vivo y publica fotos de su día a día. Parte de sus fans se dieron cuenta que desde hace tiempo, su esposa, Constanza Lira, no aparecía en los registros mencionados.

¿Viñuela separado?

Y a Viñuela, desde hace algunas semanas comenzaron a preguntarle por su actual estatus amoroso. Algo que respondió directamente en su cuenta de Instagram durante esta semana.

Todo lo hizo mediante las historias, donde se ve a los hijos la pareja arengando a la Selección Chilena de fútbol. Repentinamente en el clip apareció Constanza, a quien Viñuela le dijo: "La gente te echaba de menos. Estabas desaparecida".

"Me preguntaron si nos habíamos separado, que me había ido con la Nené y no es chiste", añadió, a lo que Lira contestó enfática: "Más viva que nunca, chiquillos".

Revisa el video:

José Miguel Viñuela se casó en enero de 2019 con Constanza Lira, de profesión publicista, en un evento que se hizo en la comuna de Pirque, donde asistieron varias personalidades de la TV.

Con Lira ha tenido 4 hijos: Diego, Tomás, Clara y Elisa, y no está en sus planes tener más hijos, ya que José Miguel hace unos meses se hizo una vasectomía.

