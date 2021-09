No hay plazo que no se cumpla ni verdad que no se sepa. Así lo entendió Rocío (Solange Lackington) de "Verdades Ocultas" en el capítulo de este miércoles.

La abogada, durante varios capítulos, estaba acercándose de a poco a Benjamín (Gabriel Urzúa), preparando el camino para revelarle su verdadera identidad.

Sin embargo, su deseo se vio truncado debido a que Eliana (Mabel Farías), se le adelantó en el camino y decidió contarle ella el gran secreto: que Rocío es su madre.

La amenaza de Rocío a Eliana

En el episodio, el joven médico le dice a su madre que "esta mujer no es nada mío", lo que la deja hecha a Rocío un mar de lágrimas, ya que las cosas no salieron como esperaba al ser rechazada por su hijo.

Por lo mismo, se pudo ver a la abogada en su casa, amenazando en voz alta a Eliana. "Con esto cavaste tu propia tumba", se le oye decir, lo que indica que cobrará venganza por la gran revelación.

En Twitter, los televidentes ya especulan con lo que Rocío le hará a su archirrival, especulando incluso que la frase dicha por ella es literal: es decir, la matará.

Revisa las reacciones

Ahora sí que va a correr sangre como chocolate, Rocío Martuca prometiendo un "sangre por sangre guatón Bayron" contra Eliana 🤮 #VerdadesOcultas — Edward Lanthry (@edu_cerda) September 15, 2021

Roció juro venganza contra Eliana, a ensuciarse las manos se ha dicho#VerdadesOcultas — Futuro periodista de Chile 🇨🇱 (@salsazero) September 15, 2021

No puedo con Rocio, solo fue feliz cuando era parvularia :( #VerdadesOcultas — Natta (@nattanattatu) September 15, 2021

¿Morirá Eliana? Solo lo sabremos en los próximos capítulos de "Verdades Ocultas", que se emiten de lunes a viernes a partir de las 15:30 horas, después de Meganoticias Actualiza.

Revisa el momento:

Todo sobre Verdades Ocultas

Todo sobre Teleseries Mega