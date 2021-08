Desde hace algunos días, comenzó a circular el rumor que una nueva pareja dentro de la televisión chilena se habría formado, específicamente, entre Gala Caldirola y el bailarín Iván Cabrera.

Y es que desde hace algún tiempo, ambos comparten espacio en un programa de televisión y han transmitido una amistad que a muchos ha confundido, puesto que especulan que los dos tendrían algo más que una buena onda.

Sin ir más lejos, la exesposa de Mauricio "Huaso" Isla y el "Potro" Cabrera, fueron vistos comiendo en un restaurante capitalino, en compañía de más personas, lo que alimentó aún más el rumor de un posible romance.

"Solo yo sé bien quien soy"

Este fin de semana, Iván decidió enfrentar los trascendidos mediante una larga reflexión en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de él en donde aparece sonriendo, junto al texto aclaratorio.

"Sonriendo a la vida. Desde pequeño no encajaba mucho con mi personalidad. Siempre fui directo, hablaba con un tono fuerte, daba mi opinión", partió diciendo.

Añadió que durante su vida, se ha destacado por actuar diferente al resto, lo que ha incomodado a algunos. "¡Ese soy yo no puedo ser otro! ¿Por qué lo distinto asusta?, ¿Por qué tanta opinión sin ni siquiera haber cruzado una palabra conmigo? Pensaba que luego de esta pandemia íbamos a ser distintos, íbamos a tener más empatía, tener menos prejuicios, ser menos egoístas", comentó.

"Cuando aprendamos a ver más allá de lo que se comenta, cuando dejemos de suponer todo será distinto. Aparte siempre lo he dicho somos todos únicos, maravillosos e irrepetibles. Yo no odio a nadie, no tengo enemigos y en mi corazón no hay espacio para cosas malas", aseguró.

Terminó su reflexión con una certera crítica a quienes especulan sobre su vida privada. "Sigo sonriendo y expresando mi verdad, la que me sale por los poros! La que es! Por qué solo yo sé bien quien soy y que siento. Luz, Amor y Bendiciones para todos sin excepciones", remató, logrando cientos de likes y decenas de comentarios.

