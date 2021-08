Mon Laferte celebra cumpleaños de su pareja con íntimas fotos juntos: "Te amo"

La cantante chilena Mon Laferte encendió las redes sociales luego de compartir una romántica secuencia fotográfica con su pareja, el músico Joel Orta, quien estuvo de cumpleaños.

Para festejar a su enamorado, la artista le dedicó una tierna publicación en su cuenta personal de Instagram, donde además de dejarle unas palabras, adjuntó íntimas fotografías en compañía de Orta.

En las imágenes, la voz de "Tu falta de querer" aparece en compañía de su novio en distintos momentos de su relación, desde una postal en blanco y negro en la que le corta el cabello hasta una en la que él le ayuda con su guitarra durante una de sus presentaciones.

Asimismo, incluyó un video del intérprete mexicano en el que aparece cantando "Fly me to the moon" de Frank Sinatra, usando un plátano como micrófono.

"Feliz cumpleaños, te amo", puso en el post que ya suma más de 350 mil "me gusta" y 1.300 comentarios.

La instantánea sorprendió a sus seguidores, ya que Mon suele ser muy reservada en cuanto a su vida privada y también en el ámbito amoroso. Cabe destacar que Orta también es productor y manager de Laferte.

"Me gusta verte feliz Mon", "¿Tiene novio?", "Qué bonitos", "Feliz de verte feliz, Mon", son algunos de los cariñosos mensajes que recibió la cantante.

