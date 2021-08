Eliana Albasetti respondió con todo ante unos desagradables comentarios, en el que algunos de sus supuestos "seguidores" criticaban su actual aspecto físico.

Eliana se encuentra por estos días promocionando su libro "No nací vegana", por lo que regularmente muestra aspectos de su nuevo estilo de vida en sus redes sociales, siendo en este contexto la oportunidad que algunos se tomaron para criticar su apariencia.

La argentina ya es madre de dos hijas y su figura no es la que el público solía conocer, pero a pesar de ser una cuestión que a ella no le complica, algunos internautas se lo hicieron notar con feos comentarios que la exchica reality no dudó en contestar.

"Pucha, cómo se nos cae el #niunamenos"

Fue a través de sus historias de Instagram, que Albasetti explicó orgullosa su actual aspecto físico y expuso públicamente a quienes la criticaron.

"En otros temas menos importantes. Este es mi cuerpo HOY con dos nenas, sin retoques, sin dietas", dijo la exintegrante de "Calle 7" junto a una fotografía en la que aparece en traje de baño.

Allí mismo expone dos de los comentarios que recibió. "Más hinchada que perro muerto en la autopista", dice el primero de ellos que correspondía a un hombre, pero del que Eliana señala que es una actitud esperable.

Sin embargo, el comentario que más le molestó fue el que recibió de una mujer que cuestionaba su estilo de vida y aspecto físico: "Vegana???... come como chancho".

Pero Eliana no se quedó allí, y le respondió con contundencia a la mujer que la criticó. "Pucha, cómo se nos cae el #niunamenos. Yo descargaría los cuarzos. Una persona feliz no escribe esto", contestó.

La referencia era en alusión a la descripción que esta mujer tenía en su perfil de Instagram, el cual indicaba: "Feliz y tranquila. Decrétalo ya es tuyo. Cuarzo rosa y amatista".

