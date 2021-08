La hija de Eminem se declara no binario: Pide que le llamen "Stevie"

La hija de Eminem, conocida hasta el momento como Whitney Scott, pide a sus seguidores que la llamen “Stevie” desde ahora tras declararse no binario a través de las redes sociales.

El género no binario, que ahora identifica a la hija adoptiva de Eminem y su expareja Kimberly Anne Scott, contempla que la persona no percibe su propia identidad como masculina ni como femenina, según el medio Los40.

“Stevie”: Hija de Eminem es no binario

La hija de Eminem, previamente conocida como Whitney Scott, ahora se llamará “Stevie”, pues se declaró no binario mediante TikTok, mientras mostraba imágenes de la transformación que ha tenido a lo largo del proceso.

Primero figuran unas imágenes con pronombres femeninos, para después mostrar otras más actuales acompañadas de pronombres que funcionan para ambos géneros. “Mírame cómo me siento más cómodo conmigo mismo” y “Siempre creciendo y cambiando”, escribió en el audiovisual.





A través de Instagram también circularon instantáneas que mostraban su look actual de cabello corto, rubio y un piercing en la nariz. “Llámame Stevie (ellos /ella /él)”, añadió la joven de 19 años en el pie de foto.

Época de cambios

De acuerdo a lo reseñado por Daily Mail, la hija de Eminem que fue adoptada por él en 2005, se describió como bisexual durante 2017. El intérprete de “Love Yourself” tiene dos hijas más, Hailie, de 25 años, y Alaina, de 28 años.

“Stevie”, el nombre que decidió usar como no binario no es totalmente nuevo, pues fue mencionado para referirse a ella en el obituario de su abuela materna, Kathy Sluck, de 65 años, quien falleció hace un par de semanas, según The Sun. El hecho ha sido devastador para Kimberly Scott.

"Kathleen fue una madre excepcional para sus dos hijas, Kim y Dawn, y estaba encantada de convertirse en abuela de sus nietos, Alaina, Adam, Hailie, Stevie, PJ y Parker”, sostuvo el texto.

