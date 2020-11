Este martes 3 de noviembre será un día histórico para Estados Unidos, ya que se realizarán las Elecciones Presidenciales que definirán la eventual continuidad de Donald Trump en la presidencia o la llegada del candidato demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.

Todo el mundo estará atento a lo que suceda en Norteamérica, incluso las grandes estrellas del espectáculo, que no han dudado en expresar sus preferencias por uno de los aspirantes.

Tal es el caso de Marshall Mathers, o más conocido como Eminem, el galardonado rapero que autorizó que una de sus reconocidas canciones fuera utilizada para fines políticos y así apoyar la campaña de Biden.

A través de sus redes sociales, tanto el exvicepresidente de Estados Unidos como el artista publicaron un video, cuyas imágenes están acompañadas con la canción "Lose Yourself", con la cual Eminem ganó un Premio Óscar en 2002.

Específicamente, el registro audiovisual invita a los ciudadanos estadounidenses a concurrir a las urnas para votar en las elecciones. Más que ser un video propagandístico, se trata de una motivación a elegir el futuro del país mediante el sufragio.

En Twitter, Biden publicó parte de la letra de la canción: "Si tienes un intento. Una oportunidad. Un momento para capturarlo", agregando posteriormente el siguiente lema: "No pierdas la oportunidad, vota".

We have one shot. One opportunity. One moment.



Don’t miss the chance — vote. pic.twitter.com/6khzdLyIjL