Ed Sheeran y David Beckham dieron la sorpresa en la Eurocopa 2020

Con goles de Sterling y Kane, Inglaterra tuvo el triunfo por sobre Alemania con un 2-0, eliminando a su "bestia negra" en octavos de final de la Eurocopa 2020, disputado en Wembley.

No obtante, no fue esto lo que llamó la atención durante el partido, sino el encuentro entre dos reconocidos rostros de la música y el fútbol.

En el encuentro futbolístico, en el mismo palco se encontraba el intérprete de "Bad Habits", Ed Sheeran y la leyenda del fútbol inglés, David Beckham.

Look who's in the house!😍 Ed Sheeran and David Beckham next to each other.#ENGvsGER #EURO2020 pic.twitter.com/dbSLVNp6Hg