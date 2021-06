Llegó HBO Max a Chile: Conoce quiénes lo pueden ver gratis y cómo obtener un 50% de descuento

Este martes 29 de junio llegó HBO Max a Chile y Latinoamérica, uniéndose así al nutrido catálogo de aplicaciones y servicios de streaming que ya existen en este lado del continente, como Disney+, Netflix y Amazon Prime Video.

La plataforma llega a reemplazar a HBO GO y promete una variedad de títulos, entre los cuales destacan las series "Friends", "The Big Bang Theory", y las películas de DC como "La Mujer Maravilla 1984" o "Batman vs. Superman".

Acceso gratuito y ofertas de lanzamiento

Al igual que otras plataformas, HBO Max ofrece de forma gratuita algunos episodios seleccionados de las series más populares a quienes aún no se deciden por abonarse al servicio .

En ese apartado podemos encontrar a "The Flight Attendant", "The Nevers", "Raised by Wolfes" y "Game of Thrones", entre otras.

Para quienes deseen suscribirse a HBO Max, la firma estadounidense liberó una oferta de lanzamiento para nuevos abonados, quienes podrán acceder a mitad de precio para siempre a los dos planes que tiene disponible el servicio.

Es decir, el plan móvil que permite ver solo en smartphones y tablets queda a $2.450, mientras que el plan estándar que libera el acceso para todo tipo de pantallas y deja visualizar en 3 dispositivos a la vez, se ofrece a $3.450.

Dichos valores están disponibles hasta el 31 de julio y la condición es solicitarlo con renovación automática. En caso de cancelar la suscripción, cambiar el plan o si dejas de presentar un método de pago disponible, el beneficio se pierde y automáticamente los abonados deberán pagar el precio completo del servicio.

Gratis con VTR

En Chile, las personas que tengan contratado televisión por cable VTR, podrán acceder de forma gratuita a HBO Max.

Solo deben tener a mano el usuario y contraseña de la sucursal digital de la cableoperadora; datos que el servicio les pedirá a los abonados de dicha empresa al momento que hagan ingreso a la plataforma de series y videos.

